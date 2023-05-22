В Коми осталось 10 дней до завершения голосования «Формирование комфортной городской среды»

Автор фото: Булатов Алексей

У жителей Коми осталось 10 дней, чтобы определиться с выбором в онлайн-голосовании «Формирование комфортной городской среды». Сейчас участие в голосовании принимают участие 35 территорий и 5 дизайн-проектов ранее выбранных территорий.

Жители республики могут отдать свой голос до 31 мая. Сделать это можно различными способами, которые наиболее удобны.

Так, проголосовать можно на сайте https://11.gorodsreda.ru/ или на портале «Госуслуги» https://pos.gosuslugi.ru/lkp/ (не через мобильное приложение). Для этого необходимо авторизоваться на портале, далее в личном кабинете пользователя на главной странице в разделе «Выскажите своё мнение» оставить свой голос за понравившийся объект.

Те, у кого нет учетной записи на Госуслугах, могут проголосовать с помощью волонтеров. Для этого способа потребуется мобильный телефон. Добровольцы будут консультировать около администраций муниципальных образований, в МФЦ, на оживленных улицах города или вблизи территорий, которые выставлены на голосование.

Принять участие и отдать свой голос за одну из предложенных территорий или же за дизайн-проект уже отобранного пространства могут граждане России старше 14 лет. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на 2024 год.

Ответы на наиболее частые вопросы о том, как проголосовать, можно найти здесь.

В Республике Коми впервые онлайн-голосование по выбору территорий прошло в 2021 году. В нём приняли участие более 33 тысяч человек в 7 городах республики. В 2022 году проголосовали 38 тысяч граждан, были выбраны 24 территории, которые благоустроят в этом году.

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