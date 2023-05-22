Инфляция в Коми снизилась до 1,7%

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Годовая инфляция в Коми в апреле снизилась и составила 1,7% после 3% в марте. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского отделения Центробанка.

Замедление темпов инфляцией связано с эффектом высокой базы. В ЦБ пояснили, что в расчете показателя за последний год перестал учитываться значительный ценовой прирост апреля 2022 года. В числе факторов, повлиявших на инфляцию, в Банке России назвали снижение издержек производителей, расширение предложения отдельных продовольственных товаров, а также сдержанную потребительскую активность.

В апреле продукты в Коми в среднем были дешевле, чем годом ранее. Рост предложения молока и снижение издержек животноводов привели к сдерживанию роста цен на молочную продукцию, в том числе сыр.

– Аналогичная динамика характерна для цен на кондитерские изделия, чему способствовало расширение предложения муки и сахара, – говорится в сообщении.

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