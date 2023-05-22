В Коми 70-летний пенсионер устроил смертельное ДТП

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В Коми огласили приговор 70-летнему жителю Кировской области. Мужчину обвиняли в смертельном ДТП, в котором погибла женщина.

Трагедия произошла в ноябре прошлого года. Мужчина за рулем «Fiat Albea» ехал из Сыктывкара в родной город. Во время движения он выехал на встречку, где столкнулся с «Volkswagen Caddy», за рулем которого была погибшая.

Суд признал мужчину виновным в инкриминируемом деянии и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством сроком на 2 года.

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