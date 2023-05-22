В Сыктывкаре пьяный мужчина угрожал расправой своей подруге на глазах ее дочери

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В Сыктывкаре мужчина угрожал расправиться со знакомой на глазах у ее дочери. Пятилетняя девочка стала свидетельнице того, как молодой мужчина приставил нож к горлу матери и обещал ее убить.

О происшествии в полицию сообщили соседи, которые услышали плач ребенка и крики. Экстренно прибывшие на место инцидента сотрудники МВД выяснили, что к женщине пришел в гости пьяный 30-летний друг и стал ругаться с ней.

Сейчас мужчина находится в спецприемнике. Возбуждено уголовное дело.

- Полицейские доставили злоумышленника в УМВД России по Сыктывкару. В отношение него Отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 Уголовного Кодекса Российской Федерации (угроза убийством). В здании полиции фигурант продолжал вести себя агрессивно, вследствие чего за неповиновение законному требованию сотрудникам полиции (ст.19.3 КоАП РФ) помещен в специальный приемник, - прокомментировали случившееся в МВД.

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