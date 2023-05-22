В Коми прекращены поиски утонувшего 8-летнего мальчика

Фото: архив "КП"
В Коми прекращены поиски 8-летнего мальчика из Усть-Куломского района. Школьник утонул в начале мая в реке у села Помоздино. Известно, что под ногами ребенка провалился берег и он упал в воду, сильное течение унесло мальчика за 4 км от места трагедии.
Тело ребенка нашел его дядя. Сейчас труп поднят на поверхность.
Как передает издание «Комиинформ», река отдала утонувшего на отмели - трагедия произошла в половодье, а сейчас уровень упал на 2 метра.
По данному факту начата проверка.
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