В Коми прекращены поиски утонувшего 8-летнего мальчика

Фото: архив "КП"

В Коми прекращены поиски 8-летнего мальчика из Усть-Куломского района. Школьник утонул в начале мая в реке у села Помоздино. Известно, что под ногами ребенка провалился берег и он упал в воду, сильное течение унесло мальчика за 4 км от места трагедии.

Тело ребенка нашел его дядя. Сейчас труп поднят на поверхность.

Как передает издание «Комиинформ», река отдала утонувшего на отмели - трагедия произошла в половодье, а сейчас уровень упал на 2 метра.

По данному факту начата проверка.

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