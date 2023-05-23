Пожилая женщина из Сыктывкара получила 270 тысяч рублей за моральную компенсацию

Фото: архив КП

В Сыктывкаре 66-летняя местная жительница взыскала компенсацию морального вреда после того, как на нее наехал автомобиль. Об этом сообщили в прокуратуре Коми.

По предоставленным данным, авария произошла в ноябре 2021 года. В тот момент пожилая женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате случившегося она получила телесные повреждения, которые квалифицировали, как вред здоровью средней тяжести.

В результате случившегося она проходила длительную реабилитацию и лечение. В результате виновника случившегося привлекли к штрафу. Также в пользу пенсионерки он должен выплатить 270 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ДТП в Коми пострадали двое детей и женщина (подробнее)