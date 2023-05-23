Житель Коми, угрожавший прохожему пистолетом, отправился за решетку

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Суд вынес приговор 43-летнему жителю Троицка-Печорска за нападение с пистолетом на прохожего. Его приговорили к 5 годам лишения свободы.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Подсудимый направил на прохожего пистолет и потребовал открыть рюкзак и показать его содержимое. После этого злоумышленник начал угрожать молодому человек убийством и заявил, чтобы тот взял деньги у родителей и передал ему.

Свою вину мужчина не признал. Он заявил, что направил на прохожего пистолет из-за опасения применения насилия с его стороны.

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