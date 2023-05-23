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НовостиПроисшествия23 мая 2023 7:00

Мошенники украли у трех женщин из Коми 2,3 миллиона рублей

Злоумышленникам представлялись сотрудниками банков и полицейскими
Источник:kp.ru
Фото: Александр ПАНОВ

Фото: Александр ПАНОВ

За сутки мошенники украли у трех женщин из Коми более 2,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Пенсионеркам звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков и полицейскими. Собеседники заявляли женщинам, что их деньги пытаются украсть злоумышленники. Далее мошенники под предлогом сохранения средств предлагали жительницам Коми переводить накопления на «безопасные счета». В общей сложности женщины лишились более 2,3 миллиона рублей. Жительницы республики поняли, что общались с мошенниками, и обратились в полицию.

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