В Коми женщина погибла из-за непотушенного окурка соседа

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В Вуктыле огласили приговор местному жителю, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности. Его признали виновным в гибели горожанки, которая задохнулась в пожаре.

Как сообщает пресс-служба судов Коми, трагедия произошла в декабре прошлого года. Мужчина покурил в подъезде и бросил непотушенный окурок в подсобное помещение. Из-за сигареты быстро вспыхнул пожар, в котором задохнулась местная жительница.

Вину мужчина полностью признал, выплатил 200 тысяч рублей семье погибшей, а сын умершей подписал мировое соглашение. Однако избежать наказание вуктыльцу не удалось.

- Вместе с тем, несмотря на достигнутое примирение подсудимого с потерпевшим, учитывая фактические обстоятельства совершенного подсудимым преступления, а также установленные данные о личности подсудимого, ранее привлекавшегося к административной ответственности за совершение правонарушений, посягающих на здоровье, общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законом оснований для удовлетворения указанного ходатайства потерпевшего суд не нашел, принятие судом решения о прекращении данного уголовного дела за примирением сторон, с учетом конкретных обстоятельств дела, объективно не будет соответствовать целям и задачам защиты прав и законных интересов личности, общества и государства, а также требованиям справедливости, - говорится в релизе суда.

С учётом установленных по делу обстоятельств, в том числа наличия смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих, судом виновному назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год, с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Приговор в законную силу не вступил, заключили в пресс-службе.

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