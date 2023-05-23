На Коми надвигаются опасные природные явления

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В Коми ухудшится погода. Об этом предупреждает МЧС со ссылкой на республиканских синоптиков.

Метеорологи прогнозируют опасные природные явления - грозу и штормовой ветер - сегодня, 23 мая. По их данным плохая погода сохранится до восьми часов вечера.

Особенно опасно будет в девяти районах Коми: Прилузском, Сыктывдинском, Сысольском, Сыктывкаре, Усть-Куломском, Троицко-Печорском, Княжпогостском, Усть-Вымском, Ухте.

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