Судебные приставы Коми взыскали в пользу детей более 230 млн рублей

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В Коми судебные приставы взыскали более 230 млн рублей в пользу детей в первые четыре месяца 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что 800 должников по алиментам находятся в розыске, еще 222 родителя стали фигурантами уголовных дел.

- Для понуждения должников к исполнению требований решений суда судебные приставы выносят постановления о временном ограничении на выезд должников по алиментам из Российской Федерации. К 1 мая 2023 количество действующих постановлений составило 6 141, - заключили в УФССП Коми.

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