В Коми главврач санатория пойдет под суд за превышение полномочий

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В Коми бывшего главного врача санатория-профилактория образовательного учреждения обвиняют в превышении полномочий и служебном подлоге. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В 2021-2022 годах фигурантка по совместительству выполняла обязанности врача лечебной физкультуры. Она выдавала ученикам спортивной школы медицинские заключения о допуске их к тренировкам и соревнованиям. При этом дети не проходили обследования. Таким образом медик превышала полномочия. Врач вносила в официальные документы заведомо ложные сведения. В ближайшее время уголовное дело планируют направить в суд.

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