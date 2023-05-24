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НовостиОбщество24 мая 2023 4:45

В Усинске за нарушение при размещении заказа оштрафовали чиновника

Об этом рассказали в прокуратуре Коми
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Усинске прокуратура Коми провела проверку исполнения законодательства в сфере закупок. По результатам проверки чиновник администрации получил штраф за нарушение при размещении заказа. В ведомстве установили, что несмотря на требование закона чиновник не получил коммерческие предложения о поставке товаров. Для обоснования цены в размере 2,4 млн рублей были использованы фиктивные предложения. Дело об административном правонарушении было возбуждено в отношении заместителя руководителя администрации. Его оштрафовали на десять тысяч рублей.

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