В Усинске за нарушение при размещении заказа оштрафовали чиновника

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В Усинске прокуратура Коми провела проверку исполнения законодательства в сфере закупок. По результатам проверки чиновник администрации получил штраф за нарушение при размещении заказа. В ведомстве установили, что несмотря на требование закона чиновник не получил коммерческие предложения о поставке товаров. Для обоснования цены в размере 2,4 млн рублей были использованы фиктивные предложения. Дело об административном правонарушении было возбуждено в отношении заместителя руководителя администрации. Его оштрафовали на десять тысяч рублей.

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