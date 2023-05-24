С жителя Коми взыскали потраченные на лечение его жертвы деньги

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С жителя Усть-Куломского района взыскали 80 тыс. руб. в пользу фонда медицинского страхования, которые были потрачены на лечение избитого им знакомого. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

По предоставленным данным, фигурант уголовного дела в состоянии алкогольного опьянения 4 октября 2022 года затеял драку с потерпевшим. Мужчина ударил своего оппонента несколько раз ногами и кулаками в лицо, голову и тело.

В результате потерпевший проходил лечение в хирургическом и нейрохирургическом отделении местной больницы. С осужденного взыскали потраченные фондом на лечение пострадавшего деньги.

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