В Коми мошенник выманил у своего знакомого 750 тысяч рублей

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Жителя Сыктывдинского района признали виновным в мошенничестве. Ущерб от действий 41-летнего мужчины оценивается в 750 тысяч рублей.

По предоставленным данным, 21 января 2020 года фигурант уголовного дела под предлогом предпринимательской деятельности получил у знакомого 500 тысяч рублей. Взяв деньги, преступник уехал в Краснодар, где взял у своей жертвы еще 250 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили в 2021 году, во время расследования обвиняемый погасил частично причиненный ущерб. Суд назначил ему наказание в виде 1,5 лет свободы условно с испытательным сроком еще на год.

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