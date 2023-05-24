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НовостиПроисшествия24 мая 2023 5:45

В Коми мошенник выманил у своего знакомого 750 тысяч рублей

В суде ему назначили наказание в виде условного срока
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Жителя Сыктывдинского района признали виновным в мошенничестве. Ущерб от действий 41-летнего мужчины оценивается в 750 тысяч рублей.

По предоставленным данным, 21 января 2020 года фигурант уголовного дела под предлогом предпринимательской деятельности получил у знакомого 500 тысяч рублей. Взяв деньги, преступник уехал в Краснодар, где взял у своей жертвы еще 250 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили в 2021 году, во время расследования обвиняемый погасил частично причиненный ущерб. Суд назначил ему наказание в виде 1,5 лет свободы условно с испытательным сроком еще на год.

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