В Печоре обнаружили в канализации тела мужчины и женщины

Фото: архив КП

По информации Следственного комитета Коми, в Печоре двое сотрудников ресурсоснабжающей компании погибли во время работы. В настоящий момент по факту случившегося в ведомстве возбудили уголовное дело.

По предоставленным данным, ЧП произошло 23 мая на насосной станции в поселке Путеец. В момент случившегося погибшие женщина и мужчина откачивали грунтовые воды с использованием мотопомпы из канализационного колодца. В следствии сообщили, что смерть наступила из-за отравления газом.

Уголовное дело возбуждено по подозрению в нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть по неосторожности двух лиц. Следователи частично осмотрели место-происшествия и назначили экспертизу.

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