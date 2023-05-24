В Сыктывкаре проведут вакцинацию птицы

Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

В хозяйствах Сыктывкара и Сторожевска Корткеросского района проведут вакцинацию птицы. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза Коми.

Такое решение приняли в связи с обнаружением вируса птичьего гриппа в пробах, взятых от павших чаек. На сегодняшний день карантин по этой болезни ввели карантин на отдельных территориях Сторожевска и Сыктывкара. Специалисты проведут двукратное исследование птицы в зонах наблюдения. Вся домашняя птица во всех хозяйствах в угрожаемых зонах будет привита. Такая мера позволит защитить пернатых от заражения и сформировать у них иммунитет.

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