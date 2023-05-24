По факту отравления рабочих угарным газом в Коми возбуждено уголовное дело

Фото: СУ СКР по Коми.

Вчера, 23 мая, в Печоре шесть работников отравились угарным газом, двое из них скончались. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Трагедия произошла в поселке Путеец на объекте канализационной насосной станции. Во время проведения работ по откачке грунтовых вод рабочие отравились угарным газом. Мужчина и женщина скончались на месте ЧП, остальным оказали медицинскую помощь.

Следователи частично осмотрели место трагедии. В скором времени ожидается проведение судмедэкспертизы. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося.

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