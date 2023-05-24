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НовостиОбщество24 мая 2023 8:20

В Коми заболеваемость педикулезом, чесоткой и микроспорией находится на стабильном уровне

Ситуация остается неизменной на протяжении трех лет
Источник:kp.ru
Фото: Нина Юшкова

Фото: Нина Юшкова

Заболеваемость микроспорией, педикулезом и чесоткой в Республике Коми находится на стабильном уровне на протяжении трех лет. Об этом рассказали эксперты по социально опасным инфекциям вчера, 23 мая, в ходе прямой линии в Общественной приемной главы Коми.

С 2020 года и по сегодняшний день уровень заболеваемости педикулезом, чесоткой и микроспорией остается примерно на одинаковом уровне. В учет не берется год COVID-19, где показатель чуть ниже.

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