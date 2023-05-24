Сыктывкарке помогли избавиться от незаконного договора страхования

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В Сыктывкаре признаны незаконными действия банка и страховой компании по заключению договора добровольного страхования жизни с 85-летней местной жительницей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В 2018 году женщина обратилась в одно из кредитных учреждений. Там ей на год открыли вклад на сумму 500 тысяч рублей. Процентная ставка составила 7,85% годовых. При этом женщина была обязана оформить программу индивидуального страхования жизни.

– При посредничестве банка одна из страховых компаний заключила с пенсионеркой договор добровольного страхования жизни со страховой премией 500 тысяч рублей на три года, – отметили в прокуратуре.

Одним из условий договора страхования было отсутствие инвалидности. Однако женщина является инвалидом первой группы по зрению. Поэтому сыктывкарка не могла в полной мере ознакомиться с документами, и ее ввели в заблуждение, не рассказав о рисках. В прокуратуре подчеркнули, что это свидетельствует о навязывании страхового продукта. Прокуратура обратилась в суд, и страховой договор был признан недействительной сделкой.

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