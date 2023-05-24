Стало известно состояние выживших жителей Коми в «газовой» трагедии в Печоре

Фото: архив "КП"

Стало известно состояние четырех человек, которые сумели выжить при отравлении газом в канализационном люке. Напомним, трагедия произошла накануне, 23 мая, в поселке Путеец. Шестеро рабочих откачивали воду и отравились угарным газом, двое погибли.

Как сообщили «КП-Коми» в региональном Минздраве, трое пострадавших сразу отказались от госпитализации, еще одного медики наблюдали ночь в условиях стационара и также отпустили домой.

- Из четырех пострадавших трое сразу отказались от госпитализации, а одному были оказаны все необходимые медицинские обследования, и на следующий день его отпустили домой по показаниям, - заявили в министерстве.

Добавим, что по факту гибели двоих людей возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Печоре обнаружили в канализации тела мужчины и женщины (подробности)