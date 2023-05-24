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НовостиОбщество24 мая 2023 10:19

Стало известно состояние выживших жителей Коми в «газовой» трагедии в Печоре

Четверо выживших жителей Коми в «газовой» трагедии в Печоре отпущены домой
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Стало известно состояние четырех человек, которые сумели выжить при отравлении газом в канализационном люке. Напомним, трагедия произошла накануне, 23 мая, в поселке Путеец. Шестеро рабочих откачивали воду и отравились угарным газом, двое погибли.

Как сообщили «КП-Коми» в региональном Минздраве, трое пострадавших сразу отказались от госпитализации, еще одного медики наблюдали ночь в условиях стационара и также отпустили домой.

- Из четырех пострадавших трое сразу отказались от госпитализации, а одному были оказаны все необходимые медицинские обследования, и на следующий день его отпустили домой по показаниям, - заявили в министерстве.

Добавим, что по факту гибели двоих людей возбуждено уголовное дело.

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