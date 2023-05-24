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НовостиОбщество24 мая 2023 13:20

Заявивший об уходе на СВО министр здравоохранения Коми сохранит за собой пост

Увольнять главу ведомства не будут
Источник:kp.ru
Фото из личного архива Игоря Дягилева

Фото из личного архива Игоря Дягилева

И.о. министра здравоохранения Коми Игоря Дягилева не будут увольнять из-за его ухода в зону СВО. Ранее чиновник заявил, что намерен отправиться на Украину в качестве травматолога.

Известно, что Дягилев сохранит за собой кресло главы ведомства, а в его отсутствие вопросами здравоохранения будет заниматься его заместитель.

По словам самого руководителя министерства, его решение уйти на фронт продиктовано его личным желанием и приницпами.

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