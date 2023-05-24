Житель Сыктывкара выслушал приговор за незаконную добычу лося

Фото: pxhere.com

В Коми осудили 35-летнего жителя Сыктывкара, которого обвиняли в незаконной добыче лося. Мужчина убил двоих животных и разделал их туши вместе с друзьями.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, на лосей сыктывкарец охотился с товарищами в Ыбском участковом лесничестве. У одного из мужчин действительно было разрешение на охоту, однако действовало оно в Корткеросском районе Коми. Застрелив одного лося, житель Сыктывкара напал на след второго, которого тоже убил. Охотник сразу же приступил к разделке туш и погрузил добычу на вездеход. Груженого мужчину заметили сотрудники ДПС и остановили.

В суде мужчина вину не признал, сообщил, что охотился на территории Корткеросского района, действительно убил одного лося, а второго нашел уже мертвым и такую добычу бросать ему не хотелось.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. Помимо этого, по иску Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми с осужденного будет взыскана сумма ущерба в размере 800 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Специалисты Минприроды Коми прокомментировали видео спасения медвежат на Вычегде (подробности)