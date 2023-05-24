В Коми прокуратура помогла вернуть женщине незаконно удержанные 10 тысяч рублей

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Прокуратура Сыктывкара провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении законодательства об исполнительном производстве при осуществлении работодателем удержаний из заработной платы.

Из обращения женщины следовало, что в отношении неё на основании судебного приказа возбуждено исполнительное производство, однако после удержаний из зарплаты денежных средств она остается с доходом ниже прожиточного минимума.

В ходе проверки прокуратура установила, что в целях принудительного исполнения в декабре 2022 года судебным приставом-исполнителем ОСП по Сыктывкару вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату с учетом сохранения дохода в размере прожиточного минимума.

При изучении расчетного листа за январь 2023 год установлено, что работодателем при исполнении постановления вопреки требованиям закона прожиточный минимум не сохранен.

Прокуратура внесла руководителю предприятия, где работает заявительница, представление об устранении выявленных нарушений. По итогам его рассмотрения незаконно удержанные денежные средства в размере 10 тыс. рублей перечислены заявительнице.

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