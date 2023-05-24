В Коми прокуратура заставила поменять датчики на шахте

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Воркутинская специализированная прокуратура проверила соблюдение требований безопасности по контролю рудничной атмосферы в шахте АО «Воркутауголь». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Ведомство проверило эксплуатации отдельных элементов системы аэрогазового контроля. Стационарные датчики контроля рудничной атмосферы можно использовать только после проведения их поверки. Ее итоги действуют определенный период времени. После этого эксплуатировать такое оборудование запрещено. В прокуратуре отметили, что срок межповерочного интервала некоторых датчиков истекал. Поэтому ответственные за поверку получили предостережения. После этого датчики заменили.

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