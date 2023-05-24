Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 мая 2023 11:58

В Коми прокуратура заставила поменять датчики на шахте

Ведомство провело проверку
Источник:kp.ru
Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Воркутинская специализированная прокуратура проверила соблюдение требований безопасности по контролю рудничной атмосферы в шахте АО «Воркутауголь». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Ведомство проверило эксплуатации отдельных элементов системы аэрогазового контроля. Стационарные датчики контроля рудничной атмосферы можно использовать только после проведения их поверки. Ее итоги действуют определенный период времени. После этого эксплуатировать такое оборудование запрещено. В прокуратуре отметили, что срок межповерочного интервала некоторых датчиков истекал. Поэтому ответственные за поверку получили предостережения. После этого датчики заменили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми работника шахты будут судить за смерть человека (подробности)