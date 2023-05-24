В Сыктывкаре работник салона сотовой связи обманул пенсионерку

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В Сыктывкаре сотрудник одного из салонов сотовой связи в начале июля 2021 года, воспользовавшись тем, что покупательница не проявил бдительность и не потребовал выдать ему кассовый чек на приобретаемый сотовый телефон марки «Huawei», полученные от него наличные денежные средства в размере почти 8 тыс. рублей в кассу магазина не оприходовал. Деньги он потратил по своему усмотрению, при этом по документам оформил перемещение единицы товара в другую торговую точку салона.

В целях сокрытия хищения спустя три дня молодой человек при оформлении пенсионерке договора на приобретение в кредит телефона марки «Xiaomi» стоимостью 9,5 тыс. рублей включил в текст договора и ранее проданный им телефон «Huawei». Пожилая женщина, доверяя продавцу, не проверила комплект документов. Лишь в ноябре 2021 г. она обратилась в банк за разъяснением причин завышенной суммы платежей по кредиту и выяснила, что оплачивает стоимость второго телефона.

Молодой человек признался в содеянном и возместил причиненный пенсионерке ущерб. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд.

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