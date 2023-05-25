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НовостиПроисшествия25 мая 2023 6:29

В Коми 37-летний отец двоих детей насмерть сбил человека

Суд огласил свой приговор
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

В Воркуте огласили приговор 37-летнему местному жителю. Его обвиняли в гибели мужчины, которого он сбил на пешеходном переходе.

По данным республиканской прокуратуры, трагедия произошла в октябре прошлого года. Воркутинец за рулем своего авто сбил пешехода, который от травм умер на больничной койке.

Суд учел то, что обвиняемый не имел судимостей, воспитывает двоих маленьких детей и характеризуется положительно, и назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев принудительных работ с удержанием из заработка осужденного 5% ежемесячно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев.

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