В Коми столкнулись две «Лады»: пострадали оба водителя

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 24 мая, в Ухте столкнулись два автомобиля «Лада Ларгус», в результате чего пострадали оба водителя. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в три часа дня. 25-летний молодой человек ехал за рулем «Ларгуса» по автодороги Ухта – Дальний. На третьем километре водитель решил развернуться. При этом он не уступил дорогу другому «Ларгусу». В итоге машины столкнулись.

В результате ДТП пострадали два человека. Спровоцировавший ДТП водитель получил черепно-мозговую травму и ушибленную рану затылочной области. У 57-летнего мужчины, управлявшего другим «Ларгусом», диагностировали ушиб шейного отдела позвоночника.

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