К началу купального сезона в Коми должны найти всю больную гриппом птицу

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К началу купального сезона в Коми вся больная гриппом птица должна быть выявлена. Об этом заявил специалист отдела обеспечения эпизоотического благополучия республиканского Минсельхоза Коми Дмитрий Пригарин.

Из-за птичьего гриппа в Сыктывкаре закрыли пляж в Кируле. Там установлена угрожаемая зона. Замначальника отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Коми Богдан Гнатив отметил, что люди могут находить мертвых чаек. Брать в руки тушки нельзя. О фактах обнаружения мертвой птицы нужно сообщать в ветслужбу (8212) 286-424 или по номеру 112.

Пригарин отметил, что сезон перелета дикой птицы заканчивается. Поэтому, по его словам, к началу лета больная птица должна быть выявлена вся, передает «Комиинформ».

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Под наблюдением находятся еще трое (подробности)