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НовостиОбщество25 мая 2023 13:47

Жительница Коми для воссоединения с детьми погасила огромный долг по алиментам

Женщина задолжала детям почти 1 млн рублей
Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Жительница Ухта погасила большой долг по алиментам, чтобы воссоединиться со своими двумя сыновьями от первого брака. Об этом рассказали в УФССП по Коми.

Ухтинка родила детей, будучи очень молодой, и ей было не до родительства. Когда мать с отцом ограничила в родительских правах, они остались на попечении бабушки. Однако женщина покупала им одежду, подарки, велосипеды и гаджеты, но алименты не платила. Долг по ним набежал 880 тысяч рублей.

Ухтинка намеревалась восстановить родительские права и полностью погасила задолженность, закончила вечернюю школу и поступает в медколледж. Деньги женщина откладывала на квартиру, но решила, что расширение семьи важнее, чем жилплощади.

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