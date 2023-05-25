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НовостиОбщество25 мая 2023 14:07

«Было запланировано»: мэрия Сыктывкара прокомментировала забивший из-под асфальта фонтан

В Сыктывкаре власти объяснили происхождение забившего из-под асфальта фонтана
Источник:kp.ru
Автор фотографии: Укладов Олег

Автор фотографии: Укладов Олег

В Сыктывкаре на 2-й Промышленной улице из-под асфальта забил фонтан. Инцидент записали местные жители.

Выяснилось, что происходящее было запланировано. Как рассказали в городской мэрии, на этом участке дороги ведется ремонт сетей, а специалисты проводили гидравлические испытания. Жителей города власти просят не разводить панику.

- Повторимся - работы штатные, цель - понять необходимость ремонта путём нагнетания давления. Цель испытаний достигнута. Место ограждено, ремонт запланирован, - заявили в мэрии.

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