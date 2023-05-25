Ураган, град и грозы обрушатся на Коми 26 мая

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В Коми ожидается ухудшение погодных условий. Завтра, 26 мая, в республике прогнозируется ураганный ветер, град и ливни. Столбик термометра же поднимется до +32 градусов.

По данным региональных метеорологов, жителей западных районов Коми днем ждут обильные осадки, в восточных регионах республики будут кратковременные дожди. Ветер в пятницу поднимется до 24 м/с. Особенно опасно будет на западе.

- Завтра, 26 мая, ожидается ветер южной четверти, ночью 2-7 м/с, при грозе порывами 15-17 м/с, днем 8-13 м/с, местами порывами 15-20 м/с, на западе при грозе шквал 19-24 м/с; в Воркутинском районе 8-13 м/с, порывами 15-20 м/с. Температура ночью +13...+18, при прояснении до +7, днем +27...+32, в отдельных западных районах и в Воркутинском районе +20...+25 градусов, - говорится в прогнозе.

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