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В школы Коми вернутся серебряные медали, которые были отменены в 2014 году. Тогда золотые и серебряные медали были заменены на награду «За особые успехи в учении».

Как сообщает Минпросвещения, медали вернутся уже в следующем году. Для ее получения выпускнику нужно закончить школу лишь с двумя четверками.

«Думаю, для родителей, и для школьников будет приятна такая новость: мы со следующего учебного года вернем серебряные медали», — сказал министр просвещения Сергей Кравцов.

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