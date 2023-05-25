В Сыктывкаре задержали очередного курьера мошенников

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В Сыктывкаре задержали 51-летнего местного жителя, работавшего курьером мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась сыктывкарка. Женщина сообщила о мошенничестве в отношении ее отца. Пенсионер отдал 350 тысяч рублей незнакомцу, который приехал за наличными домой по договоренности. Полицейские выяснили, что горожанину позвонили неизвестные. Собеседники заявили, что по вине его внучки в ДТП пострадали люди. Мужчина сказали, что для того, чтобы ей избежать ответственности, срочно нужны деньги. Мужчина отдал наличные приехавшему к нему курьеру.

В тот же день в полицию обратился сыктывкарец 1953 года рождения. Мужчина рассказал, что некие люди пытались украсть у него 270 тысяч рублей. Жителю столицы Коми позвонили неизвестные и заявили, что его дочь устроила ДТП с пострадавшими. У мужчины потребовали денег, но он отказался платить.

Выяснилось, что к обоим фактам причастен один и тот же человек. Полицейские задержали сыктывкарца. Подозреваемый согласился помогать мошенникам за процент от полученных денег. Возбуждено уголовное дело.

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