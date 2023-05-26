В Сыктывкаре продавщицу оштрафовали за продажу алкоголя несовершеннолетнему

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В Сыктывкаре 19-летнюю женщину осудили за неоднократную продажу алкоголя несовершеннолетним.

По предоставленным данным, 6 декабря 2022 года нарушительница в магазине-кафе в Сосногорске продала алкоголь несовершеннолетнему, не проверил его документы. В сообщении также отмечается, что ранее ее уже судили за аналогичное преступление.

Сосногорский суд признал ее виновной и назначили ей наказание в виде четырех месяцев исправительных работа с удержанием 5% в доход государства.

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