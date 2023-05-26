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НовостиОбщество26 мая 2023 6:15

В ГИБДД Коми предупредили о проведении рейдов

Массовые мероприятия пройдут с 26 по 28 мая
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

По информации ГИБДД Коми, в республике запланированы массовые мероприятия. В ведомстве сообщили, что рейды пройдут в период с 26 по 18 мая. Операции присвоили кодовое имя «Трасса».

В Госавтоинспекции намерены уделить особое внимание таким правонарушениям, как управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выезд на встречную полосу, а также не использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

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