В ГИБДД Коми предупредили о проведении рейдов

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По информации ГИБДД Коми, в республике запланированы массовые мероприятия. В ведомстве сообщили, что рейды пройдут в период с 26 по 18 мая. Операции присвоили кодовое имя «Трасса».

В Госавтоинспекции намерены уделить особое внимание таким правонарушениям, как управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выезд на встречную полосу, а также не использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

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