В Коми за неделю подешевели огурцы и помидоры

Фото: Нина Юшкова.

С 16 по 22 мая в Республике Коми изменились потребительские цены от отдельные виды товаров. Об этом сообщает Комистат.

За прошлую неделю в Коми подешевели бананы (0,7%), яблоки (2,1%), помидоры и репчатый лук (3%), огурцы (14,1%), пшеничная мука (1,1%), молоко пастеризованное, маргарин и мороженая рыба (1,4-1,8%), сардельки, сосиски, куриные яйца и говядина (2,3-2,8%), подсолнечное масло, вареная колбаса и рис (4,2-4,5%).

Также подорожали колбаса полукопченая и варено-копченая - на 5,4%, чай черный байховый - на 4,7%, сыры твердые, полутвердые и мягкие - на 3,4%, пшено, мясо кур, сахар-песок, свинина, молоко стерилизованное, крупа гречневая, соль поваренная - на 1,9-2,7%. Из плодоовощной продукции отмечен рост цен на капусту белокочанную на 21,2%, морковь - на 13,8%, картофель - на 6,7%, свеклу - на 4% .

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