Жительница Коми пыталась заработать и отдала мошенникам 420 тысяч рублей

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Мошенники под видом интернет-заработка украли у 37-летней жительницы Ухты 420 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В мессенджере ухтинке поступило сообщение с рассылкой о заработке на одном из маркетплейсов. Женщина заполнила анкету, а затем по инструкции кураторов купила в интернет-магазине товар за 350 тысяч рублей.

– Злоумышленники обещали ей процент с продаж и хороший денежный бонус, – отметили в МВД.

За получение заработка мошенники потребовали еще 70 тысяч рублей. Женщина перевела деньги, после чего ей закрыли доступ в личный кабинет. Ухтинка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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