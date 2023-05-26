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НовостиОбщество26 мая 2023 11:08

В Сыктывкаре из-за оккупировавших прачечную ос пришлось вызывать спасателей

Раньше работники сами справлялись с опасными насекомыми
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

В Сыктывкаре прачечная республиканской клинической больницы была оккупирована осами. На крыльце учреждения насекомые свили улья.

Раньше сотрудники сами прогоняли ос, но на этот раз пришлось вызывать спасателей.

Выяснилось, что насекомые обосновались под бетонными ступеньками. Разобрать лестницу не представлялось возможным, поэтому спасатели выкурили незваных соседей, однако есть вероятность, что они вернутся.

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