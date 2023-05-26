В Сыктывкаре из-за оккупировавших прачечную ос пришлось вызывать спасателей

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В Сыктывкаре прачечная республиканской клинической больницы была оккупирована осами. На крыльце учреждения насекомые свили улья.

Раньше сотрудники сами прогоняли ос, но на этот раз пришлось вызывать спасателей.

Выяснилось, что насекомые обосновались под бетонными ступеньками. Разобрать лестницу не представлялось возможным, поэтому спасатели выкурили незваных соседей, однако есть вероятность, что они вернутся.

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