На Коми обрушатся опасные природные аномалии

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В Коми ожидается опасная погода. Об аномалиях предупредили в МЧС республики.

По данным ведомства, на всей территории Коми, кроме трех районов - Удорского, Усть-Цилемского и Ижемского - прогнозируются грозы и порывистый ветер, скорость которого будет достигать 20 м/с.

В МЧС добавили, что непогода обрушится в восемь вечера и продлится сутки.

Жителей региона просят соблюдать осторожность и правила техники безопасности.

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