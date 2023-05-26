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НовостиОбщество26 мая 2023 11:45

На Коми обрушатся опасные природные аномалии

МЧС Коми объявило штормовое предупреждение из-за грозы
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

В Коми ожидается опасная погода. Об аномалиях предупредили в МЧС республики.

По данным ведомства, на всей территории Коми, кроме трех районов - Удорского, Усть-Цилемского и Ижемского - прогнозируются грозы и порывистый ветер, скорость которого будет достигать 20 м/с.

В МЧС добавили, что непогода обрушится в восемь вечера и продлится сутки.

Жителей региона просят соблюдать осторожность и правила техники безопасности.

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