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НовостиОбщество27 мая 2023 5:35

В 2023 году в Коми экзамен ЕГЭ сдадут 4 150 человек

В республике начался основной этап сдачи экзаменов
Источник:kp.ru
Фото: Владимир Уйба

Фото: Владимир Уйба

Глава Коми Владимир Уйба сообщил 26 мая о начале основного периода сдачи ЕГЭ. По его словам, в 2023 году экзамен будут сдавать 4 150 человек.

Руководитель республики сообщил, что из общего числа сдающих 3 730 человек - это выпускники текущего года. Еще 354 человека будут впустились в прошлые года, 57- студенты учреждений среднего профессионального образования, четыре учащихся десятых классов и пять выпускников, которые не прошли испытание в прошлом году.

Уйба отметил, что основной период ЕГЭ открыли жкзамены по литературе, химии, географии. 26 мая экзамен сдал 901 выпускник.

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