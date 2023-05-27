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НовостиОбщество27 мая 2023 7:30

С мэрии города в Коми взыскали ущерб за поврежденный собаками автомобиль

Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Вуктыле с местной администрации взыскали материальный ущерб за поврежденный бездомными собаками автомобиль. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

По предоставленным данным, истец сообщил, что две безнадзорные собаки повредили его иномарку Subaru Legacy Outback, которую он припарковал около дома. Мужчина просил возместить ему расходы в размере 100 тысяч рублей.

Суд удовлетворил иск частично, обязав муниципалитет возместить ущерб в размере 81 736 рублей. Решение пока что не вступило в законную силу.

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