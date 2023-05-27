В Коми посмертно наградили погибших в СВО

Фото: пресс-служба главы Коми

Глава Коми Владимир Уйба 26 мая вручил посмертно награды за мужество, отвагу и самоотверженность. Ордена была передали семьям участвовавших в СВО погибших воинов. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Сообщается, что указом президента России Владимира Путина награждены сержант Роман Байбородин, ефрейтор Александр Коковкин, рядовой Илья Антоновский и ефрейтов Владимир Оплеснин.

Владимир Уйба отметил, что родители и дети погибших могут обращаться к нему с любым вопросом.

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