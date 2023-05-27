Две сотни домов в Сыктывкаре останутся без горячей воды

Фото: архив КП

На территории Сыктывкара запланированы массовые отключения горячей воды. По предоставленным данным, решение принято на период с 29 по 4 июня в связи с гидравлическими испытаниями на плотность и прочность участков магистрального трубопровода от котельной «Орбита».

По данным филиала Сыктывкарских тепловых сетей, без воды останутся жители домов на улице Ветеранов, в Дырносе, на Индустриальной улице, на улице Лыткина, Малышева, Октябрьском проспекте, Орджоникидзе, Петрозаводской, Печорской, Печорском переулке и Покровской бульваре, а также на Садовой и Тентюковской улицах.

С полным графиком вы можете ознакомиться на сайте компании «Т плюс».

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