В целях безопасности школы Сыктывкара будут открыты только во время ЕГЭ

Фото: Нина Юшкова.

Вчера, 29 мая, во все школы Сыктывкара поступили сообщения о взрывных устройствах. Об этом рассказал руководитель столичного МВД Ильдар Хуснутдинов.

Из-за проходившего ЕГЭ школьники и педагоги нарушили технику безопасности. Учебные заведения были обследованы без эвакуации.

Ильдар Хуснутдинов предложил применить следующую практику: школы необходимо будет обследовать и закрыть до начала экзамена, чтобы случайным образом в здании не оказались посторонние. Также специалисты и кинологи проверят близлежащие территории.

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