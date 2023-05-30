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НовостиОбщество30 мая 2023 8:20

В целях безопасности школы Сыктывкара будут открыты только во время ЕГЭ

Об этом рассказал руководитель столичного МВД Ильдар Хуснутдинов
Источник:kp.ru
Фото: Нина Юшкова.

Фото: Нина Юшкова.

Вчера, 29 мая, во все школы Сыктывкара поступили сообщения о взрывных устройствах. Об этом рассказал руководитель столичного МВД Ильдар Хуснутдинов.

Из-за проходившего ЕГЭ школьники и педагоги нарушили технику безопасности. Учебные заведения были обследованы без эвакуации.

Ильдар Хуснутдинов предложил применить следующую практику: школы необходимо будет обследовать и закрыть до начала экзамена, чтобы случайным образом в здании не оказались посторонние. Также специалисты и кинологи проверят близлежащие территории.

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