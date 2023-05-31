В Коми детей будут бесплатно прививать от ротавируса

Автор фотографии: Пыхалова Юлия

В Коми будут бесплатно вакцинировать детей от ротавируса. Такая возможность у жителей республики появилась впервые.

Как сообщает телеканал «Юрган», региональный минздрав закупил первые 500 доз препарата. Вакцина представляет собой капли, которые необходимо успеть ввести до достижения малышом восьми месяцев.

Внимание обращено именно на детей, так как малыши до двух лет в группе риска. Дело в том, что заболеваемость ротавирусом за последние три года выросла на четверть, в 2022 году таких пациентов было 1 076 — только по официальной статистике, легкую форму многие пациенты могут переносить дома, без обращения к врачу. Сейчас же в стационаре инфекционной больницы Коми пять пациентов с ротавирусом, и врачи заметили, что чаще стали встречать тяжелые случаи.

После вакцинации же иммунитет у детей к вирусу 100-процентный на первом году, на втором — около 88%. Также препарат предупреждает осложнения после заболевания.

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