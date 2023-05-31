Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 мая 2023 8:04

В Коми женщина решила поменять бонусы на деньги и лишилась 52 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Источник:kp.ru
Фото: Нина Юшкова

Фото: Нина Юшкова

Мошенники украли 62-летней жительницы Воркуты более 52 тысяч рублей под предлогом обмена бонусов на деньги. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Воркутинка нашла в сети объявление о возможности обмена банковских бонусов на деньги. Для того, чтобы узнать количество бонусов, женщина перешла по ссылке. Далее жительнице Заполярья на телефон пришло сообщение с кодом, который та ввела. После этого со счета воркутинки пропало более 52 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Трое жителей Коми обогатили мошенников на 4 млн рублей

Возбуждены уголовные дела (подробности)