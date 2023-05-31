Жительница Сыктывкара убила знакомую на кладбище и там же спрятала ее тело

Фото: Александра Савинова.

54-летней жительнице Сыктывкара, которая убила на кладбище свою знакомую и спрятала там же ее тело 7 лет назад, вынесли приговор. Ее приговорили к 13 годам лишения свободы.

Все произошло в июне 2016 года. Ранее судимая за убийство женщина вместе со знакомой пришла на городское кладбище навестить могилы родителей. Между приятельницами произошел конфликт, во время которого подсудимая ударила оппонентку лопатой по шее, голове и туловищу несколько раз. Он полученных травм она скончалась на месте. Сыктывкарка спрятала труп знакомой среди захоронений.

В прошлом году женщина явилась в полицию и раскаялась в содеянном.

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