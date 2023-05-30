Сбившей насмерть в Сыктывкаре мать двоих детей Ирине Шеремет суд снизил наказание

Фото: пресс-служба судов Коми

Третий кассационный суд Санкт-Петербурга снизил наказание виновнице резонансного ДТП Ирине Шеремет. Женщина сбила насмерть мать двоих детей и сбила 8-летнего мальчика, переходившего дорогу.

Ранее суд назначил ей 5,5 лет в колонии-поселении, однако Шеремет удалось доказать, что она не сбегала с места ДТП и уменьшит срок на два года.

В своем последнем слове Шеремет раскаялась и полностью признала свою вину. Защита виновницы смертельной аварии настаивала на том, что женщина была в состоянии аффекта, однако экспертиза показала, что она была вменяема в момент ДТП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми простились с погибшей в смертельном ДТП в Сыктывкаре 38-летней матерью двоих детей (подробности)