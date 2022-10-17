В Сыктывкаре огласили приговор виновнице резонансного ДТП, в котором погибла мать двоих детей

Фото из личного архива Ирины Шеремет

В Сыктывкаре огласили приговор участнице скандального ДТП Ирине Шеремет, в котором погибла мать двоих детей и пострадал второклассник. Как сообщает пресс-служба городского суда, женщина признана виновной и получила пять лет и шесть месяцев колонии-поселения.

В своем последнем слове Шеремет раскаялась и полностью признала свою вину. Ранее защита виновницы смертельной аварии настаивала на том, что женщина была в состоянии аффекта, однако экспертиза показала, что она была вменяема в момент ДТП.

- С учетом положительных характеристик подсудимой, состояния ее здоровья, а также принятых ею мер по возмещению потерпевшим материального ущерба и морального вреда, принимая во внимание совокупность смягчающих ее наказание обстоятельств при отсутствии обстоятельств, отягчающих ее наказание, суд назначил Шеремет наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, авария, которая была на слуху у всей России, произошла год назад. Шеремет за рулём Suzuki Grand Vitara сбила на пешеходном переходе 8-летнего школьника. Затем, не остановившись, на высокой скорости насмерть сбила 38-летнюю мать двоих детей.

Остановилась женщина-водитель лишь после того, как на ближайшем перекрестке столкнулась с автомобилем Volkswagen Tiguan.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Виновница смертельного ДТП в Сыктывкаре оказалась супругой экс-министра экономики Коми (подробности)